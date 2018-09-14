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Со следующего года зарплата военных увеличится минимум на 30% - Порошенко

21:10, 14 сентября 2018
Война
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Со следующего года зарплата военных увеличится минимум на 30% / president.gov.ua

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

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«Повышению денежного обеспечения украинского воина быть! Озвученная мной и поддержанная Советом национальной безопасности и обороны инициатива по увеличению выплат солдатам отражена в бюджете-2019, представленном сегодня Кабинетом министров. Со следующего года зарплата военных увеличится минимум на 30%», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планирует в государственном бюджете на 2019 год увеличить расходы на оборону на 31,5 млрд грн, или на 18% - до 209,5 млрд грн.

Представляя сегодня проект госбюджета-2019, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что «безоговорочным приоритетом остается украинская армия».

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Теги: #военные#зарплата