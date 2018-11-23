На чем ездят украинцы: составлен рейтинг самых популярных новых автомобилей в стране (видео)

Первое место в модельном рейтинге занял кроссовер Renault Duster.

Составлен рейтинг самых популярных автомобилей в Украине. В тройку лидеров попали бренды Toyota, Renault и Volkswagen. На четвертом и пятом местах – автомобили компаний Skoda и Nissan.

Первое место в модельном рейтинге занял кроссовер Renault Duster. На втором оказался прошлогодний лидер KIA Sportage, а на третьем – Toyota RAV4.

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Также в Украине стали покупать больше экологических автомобилей. Лидером по продажам остается электрокар Nissan Leaf. Вторым стал BMW i3, третью позицию занимает Tesla Model S.

За 10 месяцев 2018 года украинцы приобрели около 65 000 новых иномарок. А это на 1,3% больше, чем в 2017 году.