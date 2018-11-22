На Волыни директор школы "терроризирует" детей и учителей (видео)

Учителя будут требовать, чтобы директора школы уволили.

На Волыни в селе Озеро в школу ходят лишь 20 из 130 учеников - остальных не пускают родители.

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Потому что, мол, директор заведения унижает их детей. А также своих подчиненных, добавляют учителя.

Раньше педагоги боялись, что директор испортит им карьеру, поэтому увольнялись молча. Теперь, воодушевленные примером родителей, настроены бороться за то, чтобы им дали другого руководителя.

Родители говорят, что не будут пускать детей в школу, пока директора не уволят.

Ранее учительница одной из школ Василькова Киевской области, которая всячески обзывает и ругает ученика, стала "звездой" соцсетей.