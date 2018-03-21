"Г**но вонючее!": учительница-"звезда" соцсетей из Киевской области уволилась (видео)

13:37, 21 марта 2018
Общество
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Учительница обзывала ученика / Скриншот

Инцидент произошел в Васильковской школе №9 в Киевской области, передает "УП.Життя".

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Видео, на котором видно, как учительница физики Людмила Анатольевна подходит к парте ученика и начинает обзывать его, попало в соцсети.

Запись с бранью учительницы набрала 310 тысяч просмотров и более 12 тысяч распространений.

В школе прокомментировали, что такое поведение учительницы спровоцировал именно ученик, но несмотря на это, такое отношение является недопустимым.

"Ты - с*ка, ты - тварь! Животное ты! Г**но вонючее! Скот плохой, ты решил меня испытывать? Я тебя, с*ка, прищучу так, что ты будешь бедный! Это сплошной террор, ты с зернами (слышно неразборчиво, - Ред.) играешь. Г**но! Дрянь!", - обзывала Людмила Анатольевна ученика.

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Теги: #школа#увольнение#Киевщина