"Особенное" полнолуние в ноябре 2018: как его пережить - советы астрологов
Полнолуние в ноябре 2018 года начнется 23 числа в 7:39 по киевскому времени. Это период максимально видимых результатов наших идей и замыслов, берущих начало еще с новолуния 7 ноября.
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Многое скрытое, тайное наконец станет явным и очевидным. Полнолуние - это время, когда Луна прошла ровно середину своего вращения вокруг Земли. В это время мы видим ее наиболее полно – в форме круга. При этом нынешнее полнолуние будет особенным. В чем его особенность и как использовать его энергетику себе во благо, рассказали астрологи.
В ночь с 22 ноября на 23-е число Луна переходит из Тельца в знак Близнецов. И это сулит немало неожиданностей и сюрпризов.
⠀ 23-24 ноября, 16/17-17/18 лунные сутки, пятница-суббота •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ставим❤️чтобы и далее видеть мои посты в своей ленте! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Луна перешла в знак информации и коммуникаций, ♊️Близнецы. А значит акцент пятницы и субботы на интеллектуальную и посредническую деятельность, обучение, сбор информации, деловую переписку, дружеское и родственное общение. Хорошо обсуждать планы на ближайшую перспективу, обмениваться новостями, идеями, мыслями. Возможны спонтанные и незапланированные поездки. ⠀ ☝🏻При этом, Друзья, помним о ретро Меркурии, который запутывает и стопорит наши дела, накладывает вето на окончательные договорённости до 6 декабря. Приобретать технику и средства связи можно также только после 6-7 декабря. Более подробная информация о периоде ретро Меркури читаем здесь #ретромеркурий_ноябрь_декабрь_2018 ⠀ В пятницу, 23 ноября, мы будем наблюдать 🌕Полнолуние на оси Близнецы/Стрелец. Точная фаза наступает в 7:39(Киев) и в 8:39(Москва). Это период максимально видимых результатов наших идей и замыслов, берущих начало ещё с Новолуния 7 ноября. Многое скрытое, тайное наконец станет явным и очевидным. ⠀ ☝🏻Хорошая новость! Стоит держать нос по ветру! ⠀ 💰23-26 ноября на небе формируется гармоничный аспект Солнца с Юпитером. Это время удачи, благоприятных возможностей, счастливых шансов, подарков и других бонусов. Удачно для отдыха, путешествий, проведения праздников, юбилеев, презентаций. Хорошо для деловых командировок, обращения к руководству с просьбами и прошениями, сдачи экзаменов, прохождения собеседований, публичных выступлений, рекламы, саморекламы, любых мероприятий по укреплению авторитета и престижа. Но Меркурий сейчас в ретро фазе, а значит все договоренности носят лишь промежуточный характер, позже, возможен пересмотр обещаний. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❗️❗️ВНИМАНИЕ❗️❗️ До завершения ОСЕННЕЙ АКЦИИ осталось 3️⃣ дня! Подробности и условия читаем здесь: #акция_до_26_ноября_2018 Для записи на консультацию пишите в директ или WhatsApp/Viber - активная ссылка в шапке Инстаграм! ⠀ Продолжение в слайде➡️
Хорошо посвятить время отдыху, гастрономическим экспериментам, приготовлениям к Новому году.
Гороскоп на Черную пятницу-2018 неблагоприятен для серьезных покупок. Все товары, приобретенные в этот день, будут никуда негодны в самом скором времени. Особенно, стоит повременить с покупкой бытовой и компьютерной техники, средств связи. Для новых начинаний время не подходящее, лучше взять паузу. Хорошо вернуться к прошлым недоработкам, что-либо переделать или улучшить.
Зачастую полнолуние сопровождается потерей сил и энергии – однако в полнолуние 23 ноября 2018 года, которое пройдет в Близнецах, многих людей зарядит нехарактерный для этой лунной фазы приливом сил и энергии.
Это особое полнолуние. Оно выпадает раз в год, когда полнолуние происходит в том же знаке, в котором Луна раскрывает свои наилучшие качества.
Если с кем-то у вас ранее были испорчены отношения, то лучше всего их восстанавливать вблизи полнолуния 23 ноября. Оно принесет море кармической и космической любви. Люди могут притягиваться друг к другу, причем именно кармически предназначенные партнеры. Это будет способствовать повышению эмоциональности и романтичности.
Полнолуние – это время, когда исполнение загаданных желаний ускоряется. Если написать в этот период свое желание на бумаге – закодировать себя на изменение к лучшему – то оно исполнится быстрее, чем в иное время.
Как сообщал УНИАН, полнолуние в октябре 2018 года наступило 24 числа в 19:45 по киевскому времени.