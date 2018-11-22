"Особенное" полнолуние в ноябре 2018: как его пережить - советы астрологов

Полнолуние в ноябре 2018 года начнется 23 числа в 7:39 по киевскому времени. Это период максимально видимых результатов наших идей и замыслов, берущих начало еще с новолуния 7 ноября.

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Многое скрытое, тайное наконец станет явным и очевидным. Полнолуние - это время, когда Луна прошла ровно середину своего вращения вокруг Земли. В это время мы видим ее наиболее полно – в форме круга. При этом нынешнее полнолуние будет особенным. В чем его особенность и как использовать его энергетику себе во благо, рассказали астрологи.

В ночь с 22 ноября на 23-е число Луна переходит из Тельца в знак Близнецов. И это сулит немало неожиданностей и сюрпризов.

Хорошо посвятить время отдыху, гастрономическим экспериментам, приготовлениям к Новому году.

Гороскоп на Черную пятницу-2018 неблагоприятен для серьезных покупок. Все товары, приобретенные в этот день, будут никуда негодны в самом скором времени. Особенно, стоит повременить с покупкой бытовой и компьютерной техники, средств связи. Для новых начинаний время не подходящее, лучше взять паузу. Хорошо вернуться к прошлым недоработкам, что-либо переделать или улучшить.

Зачастую полнолуние сопровождается потерей сил и энергии – однако в полнолуние 23 ноября 2018 года, которое пройдет в Близнецах, многих людей зарядит нехарактерный для этой лунной фазы приливом сил и энергии.

Это особое полнолуние. Оно выпадает раз в год, когда полнолуние происходит в том же знаке, в котором Луна раскрывает свои наилучшие качества.

Если с кем-то у вас ранее были испорчены отношения, то лучше всего их восстанавливать вблизи полнолуния 23 ноября. Оно принесет море кармической и космической любви. Люди могут притягиваться друг к другу, причем именно кармически предназначенные партнеры. Это будет способствовать повышению эмоциональности и романтичности.

Полнолуние – это время, когда исполнение загаданных желаний ускоряется. Если написать в этот период свое желание на бумаге – закодировать себя на изменение к лучшему – то оно исполнится быстрее, чем в иное время.

Как сообщал УНИАН, полнолуние в октябре 2018 года наступило 24 числа в 19:45 по киевскому времени.