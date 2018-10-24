Полнолуние в октябре 2018: что категорически нельзя делать
Полнолуние в октябре 2018 года наступит 24 числа в 19:45 по киевскому времени. В этот день, по словам астрологов, существует множество запретов.
В этот период лунного цикла небесное тело оказывает максимально мощное влияние на природу и на организм человека. В результате чего растет число аварий, повышается риск обострения проблем со здоровьем и совершения преступлений.
Фаза полной луны представляет собой сложный период, в котором люди, с одной стороны, могут добиться прорыва в работе или творчестве, а с другой – пострадать от обострения проблем со здоровьем или несчастного случая.
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Советы астролога в полнолуние
Астролог Елена Молдованова предупреждает, что 24 октября нельзя планировать дела и встречи, от которых вы ожидаете развития, результат и прибыль в будущем.
"День вообще может пройти бестолково: планы срываются, окружающие подводят, опаздывают, что-либо забывают или теряют. Ломается техника", - пишет астролог в своем Instagram.
"Помним о повышенном уровне аварийности и травматизма, избегаем ситуаций, связанных с риском для жизни, повышенное внимание на дорогах, не стоит чинить электроприборы или проводку. Стараемся не выяснять отношения, лучше вообще в среду не общаться с теми, кто неприятен и раздражает – легко нарваться на конфликт и полный разрыв отношений", – отметила Молдованова.
24-25 октября, 16/17-17/18 лунные сутки, среда-четверг •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ставим❤️чтобы и далее видеть мои посты в своей ленте! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 24 октября, среда, Полнолуние С 00:00-17:31 (Киев/Москва) Луна все ещё в горячем, пылком и аварийном ♈️Овне, при этом «без курса». ⠀ А значит по традиции на период «холостой» Луны не планируем дела и встречи, от которых ожидаем развития, результат и прибыль в будущем. День вообще может пройти бестолково: планы срываются, окружающие подводят, опаздывают, что-либо забывают или теряют. Ломается техника. ⠀ ☝🏻Помним о повышенном уровне аварийности и травматизма, избегаем ситуаций, связанных с риском для жизни, повышенное внимание на дорогах, не стоит чинить электроприборы или проводку. ⠀ Стараемся не выяснять отношения, лучше вообще в среду не общаться с теми, кто неприятен и раздражает - легко нарваться на конфликт и полный разрыв отношений. ⠀ В 17:32 (К/М) Луна переходит в знак ♉️Тельца. ⠀ В 19:45 (К/М) 🌕Полнолуние на оси Телец/Скорпион. ⠀ 💰Этим же вечером, перед самым сном, а именно в ночь с 24 на 25 октября делаем наш любимый финансовый обряд #денежный_душ_mold ⠀ ❗️Помним про ОСЕННЮЮ АКЦИЮ которая сейчас проходит. Подробности читаем здесь: #акция_22_12_ноября_2018 ⠀ Продолжение прогноза в слайдах ➡️ ⠀ ❓❓❓И сразу ко всем вопрос: как вы переносите Полнолуние? Что с вами происходит? Замечали ли какие-то особенности в эти дни? Делитесь своими наблюдениями в комментариях!
Что нельзя делать в полнолуние в октябре:
- давать и брать в долг;
- не делать замечания людям, которые неправильно на них реагируют;
- делать покупки;
- не планировать дальние путешествия;
- избегать ссор и конфликтов;
- нельзя лениться;
- нельзя стричь ногти и волосы;
- женщинам не рекомендуется спать в зоне лунного света, чтобы не потерять красоту;
- подписывать важные документы.