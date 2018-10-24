Полнолуние в октябре 2018: что категорически нельзя делать

В этом месяце полнолуние приходится на 24 октября.

Полнолуние в октябре 2018 года наступит 24 числа в 19:45 по киевскому времени. В этот день, по словам астрологов, существует множество запретов.

В этот период лунного цикла небесное тело оказывает максимально мощное влияние на природу и на организм человека. В результате чего растет число аварий, повышается риск обострения проблем со здоровьем и совершения преступлений.

Фаза полной луны представляет собой сложный период, в котором люди, с одной стороны, могут добиться прорыва в работе или творчестве, а с другой – пострадать от обострения проблем со здоровьем или несчастного случая.

Читайте такжеНачалась самая сложная неделя: астролог предупредил об опасностях 23-31 октября

Советы астролога в полнолуние

Астролог Елена Молдованова предупреждает, что 24 октября нельзя планировать дела и встречи, от которых вы ожидаете развития, результат и прибыль в будущем.

"День вообще может пройти бестолково: планы срываются, окружающие подводят, опаздывают, что-либо забывают или теряют. Ломается техника", - пишет астролог в своем Instagram.

"Помним о повышенном уровне аварийности и травматизма, избегаем ситуаций, связанных с риском для жизни, повышенное внимание на дорогах, не стоит чинить электроприборы или проводку. Стараемся не выяснять отношения, лучше вообще в среду не общаться с теми, кто неприятен и раздражает – легко нарваться на конфликт и полный разрыв отношений", – отметила Молдованова.

Что нельзя делать в полнолуние в октябре:

- давать и брать в долг;

- не делать замечания людям, которые неправильно на них реагируют;

- делать покупки;

- не планировать дальние путешествия;

- избегать ссор и конфликтов;

- нельзя лениться;

- нельзя стричь ногти и волосы;

- женщинам не рекомендуется спать в зоне лунного света, чтобы не потерять красоту;

- подписывать важные документы.