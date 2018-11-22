Скандал с KFC в Доме профсоюзов: глава полиции Киева дал совет протестующим

Главный милиционер столицы отметил, что полицейские установили личности задержанных активистов, взяли объяснения и отпустили их.

Главный полицейский Киева Андрей Крищенко 22 ноября прокомментировал протесты и задержания их участников возле Дома профсоюзов в Киеве, где активисты устроили акцию несогласия с открытием в здании ресторана KFC.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Главный милиционер столицы отметил, что полицейские установили личности задержанных активистов, взяли объяснения и отпустили их. Следователи изучат все предоставленные материалы и дадут правовую квалификацию этому событию.

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"Хочу подчеркнуть: полиция не допустит совершения хулиганских или каких-либо противоправных действий в центре столицы. Поэтому решать вопросы функционирования заведения общественного питания в Доме профсоюзов следует в правовом поле", – заявил Крищенко.

Он добавил, что по факту применения правоохранителями спецсредств во время инцидента (газовых баллончиков) назначено служебное расследование. Его материалы будут переданы в органы прокуратуры.

Напомним, в ночь на 22 ноября в Киеве активисты С14 устроили протесты у Дома профсоюзов в связи с открытием в здании ресторана KFC: открытие такого заведения в здании, где во время Евромайдана погибли люди, протестующие считают неуместным. В частности, активисты организации раскрасили витрины заведения надписями "Здесь умерли люди", "Где ваше Достоинство?".

Правоохранители избили и задержали 6 активистов С14. Среди пострадавших оказался и адвокат Маси Найем, брат нардепа Мустафы Найема. Правоохранители применили к юристу газовый баллончик.

Спустя определенное время члены С14 сообщили, что полиция отпустила задержанных участников инцидента. Эту информацию подтвердили и в полиции.