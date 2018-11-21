Состояние здоровья Сенцова удовлетворительное - российский омбудсмен

Администрация колонии в Лабытнанги пока не рассматривает перевод незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова на общий режим содержания.

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе России Анатолий Сак рассказал, что состояние незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова врачи оценивают как удовлетворительное.

Как сообщает Крым.Реалии со ссылкой на российские СМИ, администрация колонии в Лабытнанги пока не рассматривает перевод Сенцова на общий режим содержания.

"Состояние его удовлетворительное, много читает, находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Вопрос о переводе его в отряд пока не рассматривался, потому что есть определенные нормы, которые должны соблюсти по состоянию здоровья пребывания после режима голодания», - сказал омбудсмен.

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ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцов содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.