Рада не поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую

При первом голосовании было только 202 голоса "за", а при втором - 206 из минимально необходимых 226 голосов народных депутатов.

Верховная Рада Украины не включила в повестку дня и не направила на заключение Конституционного суда проект закона «О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)» (регистрационный номер 8329).

За данное решение проголосовали менее необходимых 226 народных депутатов Украины.

При первом голосовании было только 202 голоса «за», а при втором - 206.

Данным законопроектом предусматривалось переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

Законопроект подан 156 народными депутатами Украины.

Верховная Рада Украины не направила проект закона в Конституционный Суд Украины для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

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Народный депутат Украины Виктор Кривенко (внефракционный) отметил, что ряд депутатов из фракции БПП извлекают из гнезд для голосования карточки и «говорят, что якобы потеряли».

Он подчеркнул, что если не будет необходимых голосов, то «это будет приговор для этой политической силы».

После того, как набралось необходимых минимум 226 голосов за проект постановления, которым предполагалось включение в повестку дня данного законопроекта и направление его на заключение КС, депутаты начали кричать фракции БПП: «Позор».

Председатель ВР Украины Андрей Парубий, комментируя голосование, отметил, что в парламент должен быть внесен новый проект постановления по этому вопросу.

«Мы должны внести новое постановление и проголосовать. Я призываю внести новое постановление и проголосовать, потому что это (не поддержание переименования области - УНИАН) не сделает чести украинскому парламенту. Мы должны немедленно решить вопрос о переименовании Днепропетровской области», - подчеркнул Парубий.

Он отметил: «это вопрос достоинства украинского парламента».