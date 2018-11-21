В Киеве произошла "утечка аммиака" на пивзаводе: спасатели провели учения по гражданской защите (видео, фоторепортаж)

Спасатели и экологические службы отрабатывали аварийную ситуацию с утечкой аммиака.

В Киеве начались трехдневные учения по гражданской защите.

Ранее сообщалось, что учения развернутся лишь на отдельных локациях, чтобы не мешать людям и не создавать паники.

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Одной из таких тренировочных площадок стал завод "Оболонь". На нем спасатели и экологические службы отрабатывали аварийную ситуацию с утечкой аммиака. А из громкоговорителей раздавались призывы покинуть помещения и сохранять спокойствие.

В течение трех дней спасатели отработают, как действовать в непогоду и в условиях аварии на химически-опасном объекте. Проверят готовность спасательных служб к поломке теплоэлектростанции и отключению от тепла районов, а еще план эвакуации людей во время подтопления города. Общегородскую систему оповещения задействовать не планируют.