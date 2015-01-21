Украина должна защищать донецкий аэропорт и каждый сантиметр своей земли - опрос УНИАН

Об этом свидетельствуют данные опроса в группе УНИАН Вконтакте, в котором приняли участие 2 615 человек.

Так считает более тысячи из них (41,7%).

Однако 22,1% опрошенных (579) считают, что эта позиция не стоит жизней украинских воинов.

Читайте такжеЗащитники донецкого аэропорта и 31-ого блокпоста получили подкрепление - МинобороныПримерно поровну участников (15% и 16,7% соответственно) ответили "Возможно, это стратегическая позиция для армии" и "Да, он наша Брестская крепость".

Лишь 4,4% считают, что в этом вопросе стоит ориентироваться на дальнейшие действия боевиков.

На территории аэропорта уже несколько дней продолжаются ожесточенные бои. Вчера сообщалось, что в донецком аэропорту 8 украинских бойцов, которые шли на подмогу своим, попали в плен боевиков из-за тумана.