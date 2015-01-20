В донецком аэропорту 8 военных попали в плен боевиков

"Сегодня утром несколько десятков бойцов ВДВ пошли на помощь своим, в Донецком аэропорту. Густейший туман, видимость была порядка 20-30 метров. Это сложно объяснить мирным, не бывшим ни разу на передке - но такой туман смертелен для психики и для людей", - сообщает Юрий Бирюков в своем Фейсбуке.

По словам Бирюкова, передвигаться нужно было по плоскому бетонному столу, без единого ориентира.

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"И они промахнулись, промахнулись на 800 метров, взяли чуть левее. И попали прямо в место концентрации боевиков. Был бой. Были погибшие. И 8 человек попали в плен. Наверное официально это еще не озвучили, но вряд ли кто-то сейчас это будет отрицать - есть фамилии, есть документы", - говорится в сообщении.