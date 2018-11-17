Сенцов стал лауреатом премии Магнитского

Это третья премия, которую присудили украинскому режиссеру за последние два месяца.

Украинского режиссера Олега Сенцова наградили международной премией в области журналистских расследований и защиты прав человека во всем мире имени Сергея Магнитского.

Церемония награждения состоялась в Лондоне 15 ноября, пишет Радио Свобода.

Лауреатами премии также стали правозащитница Зоя Светова, гватемальские юристы - Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, британский журналист Элиот Хиггинс, российский оппозиционер Алексей Навальный.

Посмертно наградой отметили американского сенатора Джона Маккейна. Ее получила дочь Маккейна Меган.

Премия Магнитского была основана в 2015 году. Ее присуждают "за выдающиеся заслуги в сфере журналистских расследований, за достижения в области защиты прав человека, за выдающийся вклад в глобальную кампанию по делу Магнитского, за лучшую адвокатскую деятельность по защите прав человека".

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Напомним, Европейский парламент 25 октября наградил Сенцова престижной премией имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Он стал первым украинцем, который получил эту премию, которая вручается с 1988 года за "исключительный вклад в борьбу за права человека на всем земном шаре".

Кроме того, 14 ноября украинский режиссер и политзаключенный получил премию Платформы европейской памяти и совести.

Как сообщалось, 25 августа 2015 года украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием его прекращения было освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.

Он голодал 145 дней. 5 октября Сенцов сообщил, что прекращает голодовку. По словам адвоката политзаключенного, он не имел выхода, ведь в российской больнице ему угрожали начать принудительное кормление и "сделать из него овощ".