Создание автокефальной поместной церкви поддерживает большинство украинцев – опрос

19,6% украинцев не интересуются этой проблематикой.

Создание автокефальной поместной церкви в Украине поддерживают 52,8% украинцев.

Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в УНИАН социологом Сергеем Штепой и политическим экспертом Ростиславом Балабаном результаты опроса социологического центра имени Михаила Драгоманова.

«Создание автокефальной поместной церкви в Украине поддерживают 52,8%, не поддерживают 19,1%, не определились 8,5%, не интересуются этой проблематикой 19,6%», - говорится в результатах опроса.

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*** Репрезентативный опрос взрослого населения Украины был проведен 27 октября - 4 ноября методом личного интервью. Опрошены 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины, кроме АР Крым и территорий ОРДЛО. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.