Путин выразил озабоченность сильным укреплением рубля

Президент России Владимир Путин озабочен сильным укреплением рубля. Выступая на традиционном по понедельникам совещании с членами правительства, глава государства поручил Министерству финансов, Центральному банку РФ и Минэкономразвития "внимательно следить за укреплением рубля". В.Путин отметил: "Мы видим, что происходит в зоне евро и как укрепление евро сказывается на состоянии европейской экономики". "Очень внимательно нужно за этим наблюдать", - подчеркнул президент, передает РосБизнесКонсалтинг.

В.Путин также затронул тему роста бюджетных расходов, в том числе повышения зарплат, и макроэкономических показателей.

Отвечая на вопрос В.Путина, вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин заверил, что прогнозы Минфина на этот год, "а также изменения в бюджете учитывают, что общая динамика макроэкономических показателей позволит в целом справиться с задачей снижения инфляции".

Вместе с тем А.Кудрин отметил, что есть ряд тенденций, которые нельзя было учесть заранее. Он указал, что "Россия снова получает большой приток нефтедолларов, и к 1 февраля 2008г. объем денег в экономике вырос на 48%, что является очень большим приростом". "Это дополнительный фактор, который может увеличить инфляционные тенденции", - сказал А.Кудрин.