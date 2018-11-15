Половина украинцев уверены, что женщины способны вернуть мир в Украину - соцопрос

Самое известное и узнаваемое женское движение в Украине – Национальная платформа «Женщины за Мир».

Центр социальных исследований «София» Центр обнародовал результаты соцопроса относительно роли женщин в восстановлении мира в Украине.

Согласно опросу Центра «София», 44,6% украинцев верят, что широкое общественное движение женщин может помочь вернуть мир в Украину.

Самое известное и узнаваемое женское движение в Украине – Национальная платформа «Женщины за Мир», об организации инициированной Наталией Королевской, знают 31% украинцев.

Также, более половины украинцев - 55,6%, выступают за проведение женской конференции, на которой мог бы состояться диалог женщин, представляющих ОРДЛО, и женщин из остальных регионов Украины.

Напомним, ранее Центр социальных исследований «София» обнародовал рейтинг самых узнаваемых женщин-политиков Украины - это Юлия Тимошенко, Наталия Королевская и Ольга Богомолец. Они же входят в ТОП-3 женщин-политиков с самым высоким процентом доверия - более 20%.