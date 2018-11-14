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Купол Верховной Рады отреставрировали почти за 7 миллионов гривень

15:25, 14 ноября 2018
Общество
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Ремонт купола не проводился уже 70 лет / Фото пресс-служба парламента

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата парламента.

Отмечается, что ремонт купола не проводился уже 70 лет, и это подтверждают архивные документы – последний раз конструкцию восстанавливали в 1948 году после разрушения авиабомбой во время Второй мировой войны.

«С тех пор стекло потрескалось, герметики почти рассыпались, металлические части покрылись ржавчиной», - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что год назад ООО «Украинский институт стальных конструкций имени В. Н. Шимановского» разработал проектно-сметную документацию, на основании которой в мае-июне 2018 года провели тендер. Подрядчиком реконструкции была выбрана строительно-реставрационная фирма «Відродження» и заключен соответствующий договор, согласно которому общая цена договора составила 7,5 млн грн, сроки выполнения - не позднее 10 декабря 2018 года.

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«Однако представители фирмы работали круглосуточно в три смены по 20 человек. Работы завершены досрочно - 30 октября, а также сэкономлены средства - потрачено 6,7 млн грн из запланированных 7,5 млн грн», - отметили в Аппарате ВР.

«С точки зрения оценки выполненных работ в цифровых показателях, то для верхней части купола было потрачено 650 метров армированного стекла, 1400 литров современных герметиков. На реставрацию металлического сооружения купола потрачено около 2 тонн нержавеющей стали и 0,5 тонны краски», - добавили в пресс-службе.

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Теги: #Киев#Верховная Рада