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В Верховной Раде готовятся к новой сессии: ремонтируют и чистят люстру весом почти 3 тонны

21:02, 30 августа 2018
Общество
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В Верховной Раде чистят люстру / фото Информационного управления Аппарата Парламента

Об этом сообщается в аккаунте парламента в Twitter.

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"Сессионный зал Рады готовят к началу новой сессии. Именно так сейчас ремонтируют и обслуживают люстру, которая до 4 метров в диаметре и весит почти 3 тонны", - говорится в сообщении.

Как известно, такие работы проводятся ежегодно в августе, когда парламент не работает в пленарном режиме.

Осенняя сессия парламента, согласно Конституции Украины, открывается ежегодно в первый вторник сентября, то есть в этом году - 4 сентября 2018 года. Заседание начнется в 10.00 в сессионном зале и продлится до 14.00. Перерыв в заседании - с 12.00 до 12.30.

Как сообщал УНИАН, купол здания Верховной Рады Украины отреставрируют за 7 миллионов гривен.

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Теги: #Верховная Рада