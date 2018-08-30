В Верховной Раде готовятся к новой сессии: ремонтируют и чистят люстру весом почти 3 тонны

Новая IX сессия парламента начнется 4 сентября.

Сессионный зал Верховной Рады Украины готовят к новой сессии, в частности, ремонтируют и чистят люстру, которая весит почти 3 тонны.

Об этом сообщается в аккаунте парламента в Twitter.

Читайте такжеБорщ и котлеты: столовая Рады назвала самые популярные блюда и их цены (фото)

"Сессионный зал Рады готовят к началу новой сессии. Именно так сейчас ремонтируют и обслуживают люстру, которая до 4 метров в диаметре и весит почти 3 тонны", - говорится в сообщении.

Как известно, такие работы проводятся ежегодно в августе, когда парламент не работает в пленарном режиме.

Осенняя сессия парламента, согласно Конституции Украины, открывается ежегодно в первый вторник сентября, то есть в этом году - 4 сентября 2018 года. Заседание начнется в 10.00 в сессионном зале и продлится до 14.00. Перерыв в заседании - с 12.00 до 12.30.

Как сообщал УНИАН, купол здания Верховной Рады Украины отреставрируют за 7 миллионов гривен.