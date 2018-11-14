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"Съезд любителей летней резины в Киеве": соцсети отреагировали на снежный апокалипсис

13:30, 14 ноября 2018
Общество
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В Киеве выпал первый в этом сезоне снег / фото instagram.com/marinvogel

Порадовал снегопад в Киеве, правда, далеко не всех. К традиционным "пиковым" пробкам добавились и те, которые вызваны непогодой в Киеве.

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Ведь несмотря на предупреждения синоптиков, многие водители решили отложить на потом необходимость переобуть свои автомобили в зимнюю резину, что стало одной из причин большого количества ДТП в Киеве.

Снегопад, нежелание водителей заранее менять шины и утренний час пик парализовали движение на дорогах Киева: город стал в 10-бальных пробках.

А вот кому снегопад в Киеве за счастье - так это детям. Они сегодня определенно "оторвутся" по полной, тем более, синоптики обещают, что снег в Киеве будет идти чуть ли не целый день.

Тем временем, пользователи соцсетей уже успели выдать нагора порцию шуточек о последствиях снегопада в столице.

К слову, снег снегом, а асфальт класть все равно надо.

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"Им просто стало холодно и они сблизились, чтобы согреться", - комментирует пост ниже Надежда Руденко. "Это обнимашки)) холодно, вот и прижались))", - добавляет Александр Стасюк.

К слову, вот такие "тройнички" сегодня на дорогах столицы весьма популярны.

"Клуб любителей летней резины объявил бессрочную акцию".

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Новость в сюжете: Первый снег в Киеве
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