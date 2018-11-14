"Съезд любителей летней резины в Киеве": соцсети отреагировали на снежный апокалипсис

Пользователи соцсетей уже успели выдать нагора порцию шуточек о последствиях снегопада в столице.

Погода в Киеве сегодня, 14 ноября, порадовала жителей и гостей столицы снегопадом, который обрушился на город как раз в час пик.

Порадовал снегопад в Киеве, правда, далеко не всех. К традиционным "пиковым" пробкам добавились и те, которые вызваны непогодой в Киеве.

Читайте такжеВ Киеве выпал первый снег (фото)

Ведь несмотря на предупреждения синоптиков, многие водители решили отложить на потом необходимость переобуть свои автомобили в зимнюю резину, что стало одной из причин большого количества ДТП в Киеве.

Снегопад, нежелание водителей заранее менять шины и утренний час пик парализовали движение на дорогах Киева: город стал в 10-бальных пробках.

А вот кому снегопад в Киеве за счастье - так это детям. Они сегодня определенно "оторвутся" по полной, тем более, синоптики обещают, что снег в Киеве будет идти чуть ли не целый день.

Тем временем, пользователи соцсетей уже успели выдать нагора порцию шуточек о последствиях снегопада в столице.

К слову, снег снегом, а асфальт класть все равно надо.

.

"Им просто стало холодно и они сблизились, чтобы согреться", - комментирует пост ниже Надежда Руденко. "Это обнимашки)) холодно, вот и прижались))", - добавляет Александр Стасюк.

К слову, вот такие "тройнички" сегодня на дорогах столицы весьма популярны.

"Клуб любителей летней резины объявил бессрочную акцию".

Не змінили літню гуму?

Змінюйте транспорт і не переймайтеся! pic.twitter.com/W3bNiar6BM — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) November 14, 2018

Всё, в #Киев официально начался Армагеддон.

На фото #снег с разницей в 5 минут.

А уже метель.#Украина, не хочуууууу зиму pic.twitter.com/ej3HJZ7DlI — Дядюшка Хо (@dyadushka_ho) November 14, 2018

Сегодня Киев внезапно стал населен исключительно африканцами, которые увидели снег первый раз в жизни. — Vladik (@mywildsense) November 14, 2018

Люблю Киев, у нас внезапно снег выпал — Просто Виталий (@vitalya_mayor) November 14, 2018

всё, я насмотрелась на снег

можете убирать — Natasha Raven (@RavenNatasha) November 14, 2018