"Съезд любителей летней резины в Киеве": соцсети отреагировали на снежный апокалипсис
Погода в Киеве сегодня, 14 ноября, порадовала жителей и гостей столицы снегопадом, который обрушился на город как раз в час пик.
Порадовал снегопад в Киеве, правда, далеко не всех. К традиционным "пиковым" пробкам добавились и те, которые вызваны непогодой в Киеве.
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Ведь несмотря на предупреждения синоптиков, многие водители решили отложить на потом необходимость переобуть свои автомобили в зимнюю резину, что стало одной из причин большого количества ДТП в Киеве.
Снегопад, нежелание водителей заранее менять шины и утренний час пик парализовали движение на дорогах Киева: город стал в 10-бальных пробках.
А вот кому снегопад в Киеве за счастье - так это детям. Они сегодня определенно "оторвутся" по полной, тем более, синоптики обещают, что снег в Киеве будет идти чуть ли не целый день.
Тем временем, пользователи соцсетей уже успели выдать нагора порцию шуточек о последствиях снегопада в столице.
К слову, снег снегом, а асфальт класть все равно надо.
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"Им просто стало холодно и они сблизились, чтобы согреться", - комментирует пост ниже Надежда Руденко. "Это обнимашки)) холодно, вот и прижались))", - добавляет Александр Стасюк.
К слову, вот такие "тройнички" сегодня на дорогах столицы весьма популярны.
"Клуб любителей летней резины объявил бессрочную акцию".
Не змінили літню гуму?— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) November 14, 2018
Змінюйте транспорт і не переймайтеся! pic.twitter.com/W3bNiar6BM
Всё, в #Киев официально начался Армагеддон.— Дядюшка Хо (@dyadushka_ho) November 14, 2018
На фото #снег с разницей в 5 минут.
А уже метель.#Украина, не хочуууууу зиму pic.twitter.com/ej3HJZ7DlI
Сегодня Киев внезапно стал населен исключительно африканцами, которые увидели снег первый раз в жизни.— Vladik (@mywildsense) November 14, 2018
Люблю Киев, у нас внезапно снег выпал— Просто Виталий (@vitalya_mayor) November 14, 2018
всё, я насмотрелась на снег— Natasha Raven (@RavenNatasha) November 14, 2018
можете убирать
То чувство, когда снег пошел, а сапоги не купил.— Федор Фарш (FF) (@FedorFarsh) November 14, 2018