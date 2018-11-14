Транспортный коллапс в Киеве: из-за снегопада троллейбусы, автобусы и трамваи курсируют не по расписанию
В Киевской городской государственной администрации предупреждают, что в связи со снегопадом пассажирский транспорт в столице курсирует с отклонением от расписания.
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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на коммунальную компанию «Киевпастранс».
«Сегодня, 14 ноября, с 10:00 в связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для троллейбусов, автобусов и трамваев. Транспорт курсирует с отклонением от расписания движения», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 ноября, в КГГА заявили, что с началом снегопада снегоуборочная техника вышла на улицы города и начала обработку дорожного покрытия посыпочными материалами.