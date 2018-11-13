Жуткое ДТП в Харькове: суд отказался вызвать как свидетеля медсестру, бравшую анализы у Зайцевой

Следующее заседание суда назначено на 20 ноября.

Киевский районный суд Харькова отказался вызвать на заседание в качестве свидетеля медсестру, которая брала анализы у обвиняемой в смертельной ДТП на ул. Сумской Елены Зайцевой.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

В частности, защитник пострадавших Лариса Матвеева подала в суд ходатайство о вызове в суд в качестве свидетелей медсестру, которая брала анализы у Зайцевой после аварии, и психиатра, осматривавшего ее.

Кроме того, она просила суд приобщить к делу чеки, которые подтверждают возврат членам семьи Зайцевой денег, которые те якобы отправляли, чтобы помочь семьям пострадавших.

Читайте такжеКровавое ДТП в Харькове: адвокат Дронова заявил о "ляпе" в экспертизе (фото)

Матвеева заявила, что факт перевода денег пострадавшим не может быть основанием для смягчения приговора.

«Эти средства ни с кем не согласовывались, никак не определялись, не было подтверждения со стороны потерпевших. Денежные средства были переведены как благотворительная помощь, то есть это нельзя идентифицировать, как смягчающее обстоятельство», - сказала адвокат.

В свою очередь защитник другого обвиняемого в совершении ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица потребовал отвода экспертов, проводивших повторные экспертизы. По его словам, в заключении эксперта нет ответов на вопросы, которые задавались при назначении экспертиз.

Адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила, что все эти ходатайства направлены на затягивание процесса.

Суд приобщил документы к делу и отклонил ходатайства о вызове свидетелей.

Следующее заседание суда назначено на 20 ноября.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.