Дело о кровавом ДТП в Харькове: Зайцевой снова стало плохо на суде

Алена Зайцева пожаловалась на тошноту, заявила об ухудшении самочувствия и попросила, чтобы ее вывели из "аквариума".

Во вторник, 13 ноября, в Киевском районном суде Харькова началось очередное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской. Фигурантка дела Елена Зайцева вновь пожаловалась на плохое самочувствие.

Об этом сообщает местное издание NewsRoom.

В начале заседания судья озвучил результаты экспертизы, которую специалисты Института имени Бокариуса подготовили к 1 ноября. Криминалисты пришли к выводу, что до начала движения автомобиль Геннадия Дронова остановится за линией светофора, передняя часть иномарки находилась на перекрестке. После этого адвокат обвиняемого потребовал отвода экспертов, однако его выступление было прервано из-за проблем со звукозаписывающей аппаратурой.

Судья Виктор Попрас объявил технический перерыв. Сразу после этого вторая обвиняемая Алена Зайцева пожаловалась на тошноту, заявила об ухудшении самочувствия и попросила, чтобы ее вывели из "аквариума". Вскоре девушку завели обратно в камеру, около 15:00 заседание возобновилось в другом зале.

На сегодняшнее заседание также приехала киевлянка Оксана Нестеренко, которая в страшной аварии получила тяжелую травму ноги.

"Как по мне, всего достаточно, чтобы вынести приговор, но я не понимаю, почему дело затягивается", - заявила пострадавшая.

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Как сообщал УНИАН, 7 ноября Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для участников смертельной аварии на улице Сумской Елены Зайцевой и Геннадия Дронова до 5 января 2019 года.

Защитник Дронова Перепелица требовал изменить меру пресечения для своего подзащитного на круглосуточный домашний арест, однако суд отклонил это ходатайство.

Также суд получил результаты дополнительных экспертиз, о проведении которых ходатайствовал защитник Дронова.

Справка. 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Их обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.