Почти половина украинцев поддерживает вступление Украины в ЕС, и только 11% - в Таможенный союз с РФ

39% респондентов поддерживают вступление Украины в НАТО и только 9% поддерживают вступление в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит Россия.

Почти половина опрошенных граждан Украины - 47% - поддерживает вступление Украины в Европейский Союз, и лишь 11% - в Евразийский экономический союз России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении (Таможенный союз).

Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. Разумкова и Социологической группой «Рейтинг», которые были представлены сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Если гражданам предлагают выбирать между Европейским Союзом и Таможенным союзом, и не вступлением в один из этих союзов, большинство - 47% - выбирают Европейский Союз, 11% - Таможенный союз и 30% выбирают не вступать ни в один союз", - сказал директор Социологической службы центра Разумкова Андрей Быченко.

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"Как видим, здесь показатели колеблются, но тенденция не меняется", - добавил он.

По его словам, в южных и восточных регионах уровень поддержки вступления в ЕС снижается, но во всех регионах доля тех, кто поддерживает вступление в ЕС, превышает долю тех, кто поддерживает вступление в Таможенный союз. "Противники ЕС в восточных и южных регионах чаще просто склоняются к тому, чтобы не вступать ни в один союз", - сказал Быченко.

Также социологи поинтересовались у граждан об их выборе относительно вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) или в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ, Ташкентский договор), в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан).

В частности, 39% респондентов выбрали бы вступление Украины в НАТО, 9% - в ОДКБ, а 35% выбрали не вступать ни в один союз и объявить внеблоковость.

Опрос был проведен 19 октября - 2 ноября 2018 года. Было опрошено 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (без учета АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки составляет не более 1%.

Как сообщал УНИАН, почти две трети украинцев считают Россию агрессором.