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В Киеве задержали инспектора Лукьяновского СИЗО с партией метадона

16:13, 12 ноября 2018
Общество
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Полиэтиленовые пакетики с кристаллическим веществом находились в барсетке / Фото Прокуратура Киева

Правоохранители задержали младшего инспектора 2-й категории отдела режима и охраны ГУ «Киевский следственный изолятор» при попытке пронести на территорию режимного учреждения наркотические вещества.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, в ходе реализации оперативной информации был проведен осмотр личных вещей младшего сержанта внутренней службы.

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«В боковом кармане его барсетки правоохранители изъяли 99 полиэтиленовых пакетиков черного цвета с кристаллическим веществом белого цвета внутри (согласно заключению экспертного исследования - метадон), 5 таблеток желтого цвета неизвестного происхождения, а также 10 таблеток белого цвета неизвестного происхождения», - говорится в сообщении.

Изъятые вещества направлены на химическую экспертизу, а сотрудник задержан, ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Теги: #Киев#Лукьяновское СИЗО#метадон