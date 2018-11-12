В Киеве задержали инспектора Лукьяновского СИЗО с партией метадона

У него изъяли 99 полиэтиленовых пакетиков с метадоном, 5 таблеток желтого цвета, а также 10 таблеток белого цвета.

Правоохранители задержали младшего инспектора 2-й категории отдела режима и охраны ГУ «Киевский следственный изолятор» при попытке пронести на территорию режимного учреждения наркотические вещества.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, в ходе реализации оперативной информации был проведен осмотр личных вещей младшего сержанта внутренней службы.

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«В боковом кармане его барсетки правоохранители изъяли 99 полиэтиленовых пакетиков черного цвета с кристаллическим веществом белого цвета внутри (согласно заключению экспертного исследования - метадон), 5 таблеток желтого цвета неизвестного происхождения, а также 10 таблеток белого цвета неизвестного происхождения», - говорится в сообщении.

Изъятые вещества направлены на химическую экспертизу, а сотрудник задержан, ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.