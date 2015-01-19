В Киеве ночью снова совершили нападение на магазин Roshen

В ночь на понедельник в Киеве было совершено очередное нападение на один из фирменных магазинов кондитерской фабрики Roshen.

Как сообщают в управлении МВД Украины в Киеве, нападение произошло на магазин в районе станции метро "Позняки", передает 5 канал.

"Двое неизвестных камнями разбили витрину в одном из магазинов кондитерских изделий. После совершения нападения неизвестные скрылись", - заявили в ведомстве.

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Это уже не первый подобный случай. 11 января злоумышленники атаковали магазин по адресу проспект Победы 136ж, в районе станции метро Житомирская; 9 января 2015 - по ул. Срибнокильская 11б, ст. метро Осокорки; 5 января 2015 - по адресу пр-т Маршала Тимошенко 14а, ст. метро Минская; 3 января 2015 - по адресу ул. Лятошинськго 14, Теремки 2.

В корпорации Roshen заявляют, что нападения наа ее магазины - спланированы и хорошо организованы.