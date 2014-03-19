Работу кондитерской фабрики Roshen в Липецке заблокировали полицейские - СМИ

Сегодня утром заблокировали вход на фабрику грузовик Омона и полицейский «УАЗ». По информации портала GOROD48, полицейские не пускали рабочих на фабрику без объяснения причин, а офисных сотрудников фабрики собрали в конференц-зале здания. Причины своих действий представители правоохранительных органов не объяснили.

Кроме того, перекрыт доступ и к обособленной площадке липецкой фабрики в селе Сенцово, где сотрудники ОМОНа, по их словам, проводят «силовое прикрытие" оперативных мероприятий». По некоторым данным, как отмечается в сообщении портала, на фабрике идет операция по выявлению рабочих - нелегальных мигрантов.

По словам начальника юридического отдела Roshen в Липецке Елены Алмияровой, работа фабрики сейчас остановлена.

Читайте такжеВ России говорят, что Roshen не выполнил их требования

«В 10.30 группа неустановленных лиц захватила все производственные площадки «Рошен» в Липецкой области. Я как официальный представитель организации не получила никаких объяснений от этих лиц, которые не предъявили никаких документов. В настоящее время эти люди готовятся изымать документы и какое-то оборудование», - цитирует GOROD48 Алмиярову.

«Мы уже обратились за разъяснениями в администрацию президента России, в Генпрокуратуру, МВД, но пока не получили никаких ответов», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2013 года Роспотребнадзор запретил экспорт в Россию продукции украинских компаний корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством. Роспотребнадзор инспектировал украинские фабрики корпорации 21-24 октября, после чего долго отказывался предоставить протокол работы, а потом заявил о несоответствии продукция Roshen санитарным требованиям России. Министерство аграрной политики и продовольствия назвало такой вывод неприкрытой ложью. Продукция Roshen до сих пор не возвращена на российский рынок, а Роспотребнадзор продолжает настаивать на том, что компания не выполнила его требований. В результате торговых ограничений Roshen в начале 2014 года закрыл Мариупольскую кондитерскую фабрику.

Читайте такжеКременчугская фабрика «Рошен» получила 2,8 млн грн убытка

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen принадлежит народному депутату и миллиардеру Петру Порошенко, который активно поддерживал Евромайдан.