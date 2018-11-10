В Украине накрыли группировку, которая контрабандой ввозила и продавала фальсифицированные лекарства для онкобольных

Сотрудники СБУ пресекли деятельность группировки, члены которой организовали контрабандный ввоз и нелегальный сбыт в Украине лекарственных средств сомнительного качества для онкобольных.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы наладили поставки из страны-агрессора крупных партий незарегистрированных в Украине медицинских препаратов для реализации онкобольным в Киеве, Днепре, Харькове, Хмельницком и Виннице.

Товар, поступавший международными почтовыми отправлениями, «распространялся» при содействии врачей региональных онкологических диспансеров.

Сотрудники СБУ установили, что фальсифицированные лекарства для нужд онкобольных также завозились злоумышленниками из Турции и Индии.

Перевозки препаратов осуществлялось с грубым нарушением условий хранения, что приводило к потере медикаментозного эффекта. По заключению профильных экспертов, ввоз и сбыт в Украине этих лекарственных средств сомнительного качества представлял угрозу жизни и здоровью граждан.

Во время проведения санкционированных следственных действий у фигурантов дела в Винницкой, Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях правоохранители изъяли сотни упаковок незарегистрированных в Украине контрабандных лекарственных средств.

Следователями управления СБУ в Винницкой области начато уголовное производство по ч. 3 ст. 305 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса ("контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров"; "фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств").

Как сообщал УНИАН, 9 ноября правоохранители провели обыски в Винницком областном онкодиспансере, по местам работы и проживания сотрудников диспансера и группы поставщиков, которые создали и наладили сеть поставок контрабандных лекарств, и изъяли крупную партию контрабандных препаратов.