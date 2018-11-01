Скандал в больнице на Харьковщине: пациентов обязали платить за койки

В больнице объясняют, что платные палаты - вынужденная мера, и добавляют, что неотложную помощь оказывают бесплатно всем без исключения.

В больницах Лозовского района между персоналом и пациентами назрел скандал - люди жалуются, что сотрудники медучреждения требуют деньги с иногородних за каждый день пребывания на стационаре.

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«Родилась и выросла в городе Лозовая, имела лозовскую прописку 20 лет, последних 6 лет прописана в Боровском районе Харьковской области. А когда поступила в ЦРБ в Катериновку с кровотечением во время беременности, с меня требовали по 528 грн в сутки. За 10 дней пребывания я бы отдала 5 280 грн только за проживание, и это без лекарств. Но извините, условия не соответствуют, на море дешевле. Я заявила, что таких денег не имею, и попросила дать мне письменный отказ в предоставлении медпомощи для предъявления в прокуратуру, после чего была принята на стационарное лечение бесплатно», - пожаловалась Анна Каролина.

«Я в апреле этого года с годовалым сыном попала в райбольницу (ошпарился кипятком). Сразу при себе денег было не много, так нас положили в одну палату с какими-то психами, которые были привязаны к койкам. На просьбу перевести в другую палату - начали озвучивать цены. VIP-палата – 300 грн, а в обычных палатах не было мест. Предложили полежать в коридоре. А когда я не приняла ни один вариант - сравнили меня с цыганкой. Мол, приехала без денег, в платную палату не хочу, с психами не хочу. Без денег в нашей больнице хорошего отношения ждать даже не стоит. Относятся как к отбросам общества. 9 лет назад кесарево мне обошлось в 6 500 грн, а два года назад почти 9 000 грн. В наглую, не стесняясь - требуют. Мою свекровь с кабинета не выпускали, пока та не отдала им ту сумму, которую они назвали», - вспоминает Елена Пороло.

В больнице объясняют, что платные палаты - вынужденная мера. И добавляют, что неотложную помощь оказывают бесплатно всем без исключения, а вот за койкоместо в стационаре лечение уже придется платить.

«Мы объясняем пациентам, которые поступили к нам из других районов, что деньги из бюджетов на их лечение пошли в больницы по их месту прописки, а не к нам. А мы, получается, забираем деньги у наших жителей и отдаем вам. Поэтому мы пытаемся до них достучаться и обращаемся к ним с просьбой: пожалуйста, помогите нам. И они идут в кассу и оплачивают. Это все официально», - отметил главврач Лозовской райбольницы Владимир Сергиенко.

При этом в каждом отделении на койкоместо своя расценка. В среднем – 400 грн в сутки. Говорят, в эту сумму входят все необходимые затраты - питание, прачка, медикаменты.

Похожая ситуация сложилась и в профильной клинике при Институте проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины. Там пациентов просят оплачивать по 820 грн за коммунальные услуги в качестве благотворительного взноса.