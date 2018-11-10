Трех чиновников «Киевавтодора» подозревают в присвоении 8 миллионов гривень

Они завладели средствами, выделенными для ремонта уличной сети столицы в общей сумме 8 млн 308 тыс. грн.

Прокуратура Киева сообщила о подозрении трем чиновникам коммунальной корпорации «Киевавтодор», которые завладели средствами, выделенными для ремонта уличной сети столицы в общей сумме 8 млн 308 тыс. грн.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

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«Прокуратура города Киева объявила о подозрении в совершении преступления в составе организованной группы трем должностным лицам коммунальной корпорации «Киевавтодор», которые в прошлом году с привлечением фиктивных предприятий для участия в проведении тендера завладели средствами городского бюджета, выделенными для проведения текущего ремонта уличной сети столицы, а именно оплаты работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки в общей сумме 8 млн 308 тыс. грн», - отметил он.

По его словам, в ходе проведенных обысков в коммунальных учреждениях и по месту жительства фигурантов дела изъяты черновые записи, компьютерная техникf и фиктивная документация, подтверждающая совершение противоправных финансово-хозяйственных операций по хищению бюджетных средств.

Лысенко добавил, что пока всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Он уточнил, что злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.