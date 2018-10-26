Хищения в "Ощадбанке": шестеро подозреваемых вышли под залог

Изоляторы покинули шестеро бывших владельцев и должностных лиц группы компаний «Креатив», среди которых сын действующего народного депутата Станислава Березкина Максим.

Шестеро подозреваемых по делу о хищении 20 млн долларов кредитных средств "Ощадбанка", которым вчера была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежных залогов, сегодня вышли из изолятора временного содержания.

Об этом сообщается на сайте юридической компании EQUITY, адвокаты которой представляют интересы стороны обвиняемых в суде.

«По состоянию на 18.50 покинули изоляторы шесть бывших владельцев и должностных лиц группы компаний «Креатив», защиту которых осуществляет юридическая компания», - говорится в сообщении.

Отмечается, что покинуть изолятор смогли клиенты компании после уплаты соответствующих сумм залогов.

В частности, вышли на свободу бывший акционер Группы компаний «Креатив» Максим Березкин; бывший главный бухгалтер Группы компаний «Креатив» и двое работников ПАО «Креатив Групп»; бывший руководитель ЗАО «Креатив».

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Как сообщал УНИАН, 25 октября Соломенский райсуд Киева избрал заместителю председателя правления «Ощадбанка» меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 7 млн грн, работнику Департамента корпоративного бизнеса «Ощадбанка» - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,5 млн грн, руководителю ЧАО «Креатив» - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 млн грн, двум работникам ПАО «Креатив Групп» - содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 2 млн грн и 550 тыс. грн.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, среди 10 подозреваемых по делу - 2 действующих и 1 бывший работник банка, которые готовили документацию о выдаче кредита и скрывали от других задействованных служб имеющиеся несоответствия и нарушения в документах заемщика; оценщик, которая дала оценку имущественным правам по фиктивному договору поставки, которые были приняты банком в качестве обеспечения кредита; 5 человек - главный бухгалтер и работники предприятий группы «Креатив», которые для достижения общего умысла по завладению средствами банка подделали ряд документов и непосредственно осуществляли легализацию средств путем их перевода в безналичную форму; сын действующего народного депутата Станислава Березкина, который, по данным следствия, вместе с другими бенефициарными владельцами группы «Креатив» (в то время) приобрел корпоративные права ОАО «Черноморгидрожелезобетон», приобретенные за счет средств банка.

САП считает, что завладение 20 млн долл. государственного банка было организовано народным депутатом и приведено в исполнение его близкими родственниками и бизнес-партнерами. Генеральному прокурору Юрию Луценко направлено представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Сергея Березкина.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что суммарный объем залога, назначенного подозреваемым по делу о хищении 20 млн долларов кредитных средств "Ощадбанка", составляет 23,31 млн грн.

В НАБУ отметили, что вчера суд избрал меры пресечения 10 подозреваемым в деле.