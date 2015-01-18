На Керченской переправе в очереди застряли несколько сотен машин

Об этом сообщает Единая транспортная дирекция.

По информации дирекции, в порту «Кавказ» своей очереди ожидают 70 легковых и 45 грузовых машин, в порту «Крым» очередь отсутствует.

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На грузовой линии погрузку на паром ожидают: в порту «Новороссийск» 85 грузовых автомобилей, в Славянске-на-Кубани – 218 грузовиков, в Керчи – 160. За предыдущие сутки перевезено 1396 транспортных средств, в том числе 140 грузовых автомобилей.