На Керченской переправе в очереди застряли несколько сотен машин
12:55, 18 января 2015Общество
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Очередь на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края составляет 348 грузовых и 70 легковых автомобилей.
За предыдущие сутки перевезено 1396 транспортных средств / kuban.aif.ru
Об этом сообщает Единая транспортная дирекция.
По информации дирекции, в порту «Кавказ» своей очереди ожидают 70 легковых и 45 грузовых машин, в порту «Крым» очередь отсутствует.
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На грузовой линии погрузку на паром ожидают: в порту «Новороссийск» 85 грузовых автомобилей, в Славянске-на-Кубани – 218 грузовиков, в Керчи – 160. За предыдущие сутки перевезено 1396 транспортных средств, в том числе 140 грузовых автомобилей.
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