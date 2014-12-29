Керченская переправа снова не работает из-за сильного ветра

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Единую транспортную дирекцию.

«В настоящий момент в порту Кавказ своей очереди на паром ожидают до 500 легковых и 120 грузовых автомобилей, в порту Крым — до 10 легковых и 18 грузовых автомобилей», — говорится всообщении.

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Кроме того, на грузовой линии в порту Новороссийск ожидают своей очереди на погрузку 159 грузовых автомобилей, в Славянске-на-Кубани — 205. В керченском аэропорту стоят 80 грузовых автомобилей.