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Умерла известная украинская журналистка

08:17, 09 ноября 2018
Общество
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Инна Жмуд ушла из жизни / фото facebook.com/inna.zhmud

"Мы не спасли друга. Инна сегодня умерла. Прости, Инн. Ты будешь всегда в нашей памяти", — написала в Facebook журналистка Ирина Ромалийская.

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Инне Жмуд было 35 лет. Она работала в харьковской медиа-группе "Объектив", затем — на телеканале "Интер", в последние годы была выпускающим редактором ICTV, передает "МедиаПорт".

В 2017 году у Инны диагностировали редкую форму онкологии. Ее родные и близкие друзья помогали собирать необходимую для химиотерапии сумму. Инна перенесла шесть курсов — болезнь отступила. В октябре этого года стало известно, что Инна продолжает лечение и прошла седьмой курс.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября на 71-м году жизни умерла российская актриса, звезда "Моей прекрасной няни" Наталья Корчагина.

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Теги: #смерть#журналист