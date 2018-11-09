Умерла известная украинская журналистка

Прощание с Инной Жмуд пройдет 9 октября на Байковом кладбище в Киеве.

Умерла украинская журналистка, выпускающий редактор телеканала ICTV Инна Жмуд.

"Мы не спасли друга. Инна сегодня умерла. Прости, Инн. Ты будешь всегда в нашей памяти", — написала в Facebook журналистка Ирина Ромалийская.

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Инне Жмуд было 35 лет. Она работала в харьковской медиа-группе "Объектив", затем — на телеканале "Интер", в последние годы была выпускающим редактором ICTV, передает "МедиаПорт".

В 2017 году у Инны диагностировали редкую форму онкологии. Ее родные и близкие друзья помогали собирать необходимую для химиотерапии сумму. Инна перенесла шесть курсов — болезнь отступила. В октябре этого года стало известно, что Инна продолжает лечение и прошла седьмой курс.

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