Геращенко: взрыв цистерн в Харьковской области был анонсирован боевиками в соцсетях

Об этом на своей странице в соцсети сообщил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

Читайте такжеНа Харьковщине из-за выстрела загорелись цистерны с топливом – бизнесмен"Метод осуществления теракта определяется экспертами. Скорее всего, это было реализовано путем размещения взрывного устройства в непосредственной близости от корпуса цистерны. Место теракта выбрано не случайно. Станция Шебелинка находится вблизи райцентра Балаклея, где находятся крупные склады оружия и боеприпасов. А в самом пгт. Шебелинка находится государственный газоперерабатывающий завод с одноименным названием", - написал он.

Также Антон Геращенко сообщил, что теракт анонсировал на своей странице в соцсети известный боевик Филипп Екозьянц. "Можно сказать, что сегодня был его звездный час. Фактически он сам в своем чате задокументировал свое соучастие в организации террористического акта. Когда мы рано или поздно до него доберемся, то он, я уверен, получит длительный срок тюремного заключения", - отметил Антон Геращенко.