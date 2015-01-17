Перед очередным "перемирием" в Станице Луганской шли настоящие уличные бои - боец НГУ

Об этом в эфире 5 канала сообщил военный из батальона Национальной гвардии Украины имени Кульчицкого Владимир Ляшенко, передает ТСН.

По его словам, ситуация носит переменный характер, время от времени возникают вооруженные противостояния.

"Буквально перед тем как было объявлено очередное перемирие, там шли настоящие уличные бои. Часть Станицы контролируется боевиками, часть - украинскими военными и перестрелки происходят. Когда туда перевели наше подразделение, вошел еще батальон "Торнадо", несколько расширили зону деятельности, взяв под контроль Кондрашовку. Ситуация более-менее контролируется", - сообщил боец Нацгвардии.

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Военный также отметил, что в указанном районе Луганщины воюют и боевики, и российские военные.

Он также со ссылкой на жителей Луганска рассказал, что по областному центру передвигается большое количество кадровых военных РФ, которых замечают по выправке и дисциплине.