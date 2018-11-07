Загорелся дом помощника нардепа, которого СМИ связывают с убийством Гандзюк – соцсети (фото)

В то же время, в Главное управление полиции в Херсонской области принесли файеры.

Частный дом Игоря Павловского – помощника народного депутата Николая Паламарчука, загорелся. Ранее СМИ сообщали, что Павловский передавал деньги организаторам нападения на Екатерину Гандзюк.

Читайте такжеОпубликовано видео следственного эксперимента в деле убийства Гандзюк

«Местные передают, что у Павловского загорелся дом. Кажется, он забыл что-то выключить», – написал в Facebook блогер и активист Иван Оберемко.

Ранее Telegram-канал Newsroom дал информацию о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Сергею Торбину якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука. Сам Паламарчук назвал «бредом» обвинения в его возможной причастности к покушению на активистку.

Генеральный прокурор Юрий Луценко во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил, что Утечка в СМИ одной из версий следователей относительно возможного заказчика убийства Гандзюк нанесла ущерб следствию.

Справка УНИАН. 31 июля в Херсоне выплеснули серную кислоту в лицо управляющего делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Правозащитные и общественные организации опубликовали открытое обращение с требованием публичного отчета о расследовании дела Гандзюк. Они требуют отставки генпрокурора юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.