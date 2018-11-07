Эксперты и дипломаты обсудили, как удержать юг Украины на пути евроинтеграции

Мероприятие состоялось в рамках Программы содействия общественной активности «Включайся!», которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).

После начала российской агрессии Юг Украины пересмотрел свое отношение к Западу и России, однако он до сих пор не полностью принял проевропейскую повестку дня, а отношение и восприятие его жителей часто остаются вне поля зрения Киева.

Об этом шла речь 6 ноября во время презентации дискуссионной записки Центра «Новая Европа» «Меньше слов, больше дел: как удержать Юг Украины на пути евроинтеграции?» на тему евроинтеграционных настроений среди жителей Одессы и Херсона. Эта записка была подготовлена по результатам публичных дискуссий в Одессе (27 сентября) и Херсоне (28 сентября), которые организовал Центр «Новая Европа», а также интервью с местными лидерами мнений.

Спикерами на мероприятии были: Юрис Пойканс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине; Екатерина Зарембо, Заместитель директора Центра «Новая Европа»; Лео Литра, Старший аналитик Центра «Новая Европа»; Давид Стулик, Пресс-атташе Представительства Европейского Союза в Украине; Зоя Казанжи, Писательница, эксперт по коммуникациям в проекте «Коммуникация Европы в Украине», агентство E'COMM.

В начале мероприятия Лео Литра презентовал основные положения дискуссионной записки Центра «Новая Европа».

«Одесская область является наиболее евроскептическим регионом в стране: 50% выступают против европейской интеграции и только 24% поддерживают ее», – отметил старший аналитик ЦНЕ.

В свою очередь, Екатерина Зарембо указала на поддержку значительной частью жителей Юга Украины нейтральности в вопросе внешнеполитического курса:

«Внешнеполитическая “нейтральность” жителей Одессы может будет связана с тем, что торговые связи города являются более прочными именно с Азией и Ближним Востоком, чем с ЕС и Россией».

Юрис Пойканс также затронул вопрос нейтральности значительной части жителей Юга Украины:

«С одной стороны, есть люди, которые, наверное, за нейтральностью прячут свое истинное отношение к России. Но может быть сегмент людей, которые чувствуют себя нейтральными между Россией (поскольку идет война с РФ) и Европейским Союзом (поскольку для них ЕС является очень сложным явлением). Также некоторые люди воспринимают нейтральность как определенный компромисс с Россией».

А Давид Стулик отметил, что сепаратистские настроения на Юге Украины сдерживает тот факт, что, в отличие от Востока, там существует более развитый средний класс (представители малого и среднего бизнеса).

«Относительно евроинтеграции на Юге Украины, я спокоен, ведь там есть малый и средний бизнес, который видит, к чему может привести повторение ситуации на Востоке. Кроме того, стоит отметить важность фермеров и развития сельского хозяйства. Чем больше будет контактов в этой сфере, охватывая большее количество жителей, тем лучшим будет отношение к евроинтеграционному пути. Второй фактор для положительных прогнозов – распространение лоукостов на Юге, восстановление аэропорта в Херсоне, развитие туризма», – сказал пресс-атташе Представительства Европейского Союза в Украине.

Зоя Казанжи также обратила внимание на то, что организаторами и активными участниками Майдана в Одессе были именно представители малого и среднего бизнеса.

«В Одессе примерно 20% населения занимают явную проукраинскую позицию. Также в Одессе проукраинскость фактически равна проевропейскости», – добавила писательница.

Мероприятие состоялось в рамках Программы содействия общественной активности «Включайся!», что финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).