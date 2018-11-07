На военную службу в ВСУ приняты более 27 тысяч контрактников - Минобороны

В этом году на срочную военную службу в Украине планировалось призвать 18 тыс. человек.

С начала 2018 года на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины приняты более 27 тыс. человек, в том числе, 1700 офицеров.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны со ссылкой на заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского.

«Областные и районные (городские) призывные комиссии продолжают свою работу по вопросам призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре - декабре 2018 года. В рамках призывной кампании «Осень-2018» по состоянию на ноябрь на срочную военную службу в ряды ВС Украины призваны около 5 тыс. человек», - отметил он.

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Павловский добавил, что на выполнение Военной доктрины Украины по смешанному способу комплектования ВСУ в 2018 году на срочную военную службу в ВСУ планировалось призвать 18 тыс. человек (весна - 9 тыс. человек; осень - 9 тыс. человек).

Замминистра напомнил, что военнослужащими срочной службы комплектуются должности в подразделениях обеспечения для выполнения задач жизнедеятельности боевых воинских частей и учреждений в пунктах постоянной дислокации, кроме дислоцирующихся в Донецкой и Луганской областях.

«К выполнению боевых задач в районе проведения Операции Объединенных сил и в воинские части, дислоцированные районах проведения ООС, военнослужащие срочной службы не привлекаются», - отметил Павловский.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября военный комиссар Киевского военного комиссариата Сергей Клявлин заявил, что в ходе осенней призывной кампании в ряды ВСУ призвано 346 жителей Киева, которые изъявили желание проходить военную службу по контракту.