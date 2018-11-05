Пришел лишь каждый 12-й: в военкоматах сообщили о критической ситуации с призывом в Киеве

Осенняя призывная кампания 2018 года по показателям призыва юношей на срочную военную службу является самым худшим за всю ее историю.

Уровень нынешнего призыва в ряды Вооруженных сил Украины в Киеве крайне низок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар Киевского военного комиссариата Сергей Клявлин.

"По состоянию на сегодняшний день, согласно плану призыва в 844 военнослужащих, не призваны в ряды ВСУ 39,5%. Явка призывников в Киеве крайне низкая. На сегодняшний день в военные комиссариаты прибыли всего 8% юношей - жителей столицы. То есть, жители Киева в призывные участки как не обращались, так и не обращаются. Мы их ищем с помощью органов Нацполиции и уже тогда доставляем в призывные участки для определения пригодности к военной службе", - сказал Клявлин.

Также он рассказал, что призывники всячески избегают визита в военкомат: во время призывной кампании некоторые выезжают за границу, другие скрываются у родственников и на дачах.

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Кроме того, отметил военный комиссар, вузы не всегда информируют военкоматы о студентах, которые уже закончили учебу, а следовательно, потеряли право на отсрочку от призыва.

Данные из вузов в военкоматы передаются не в полном объеме, поэтому мы с помощью Нацполиции посещаем общежития, где проживали эти призывники, и обнаруживаем факты, когда лицо утратило право на отсрочку, но называет себя студентом на том основании, что якобы проживает в общежитии.

"Такая ситуация ставит под угрозу выполнение плана по призыву на срочную службу в Киеве", - констатировал Клявлин.

Также он добавил, что на сегодняшний день в Киеве в призывные участки не явились 23 тыс. 424 человека.

Он отметил, что ситуация с призывом во время текущей призывной кампании является самой худшей, даже по сравнению с 90-ми и двухтысячными годами и хуже, чем во время весеннего призыва этого года.

Причиной такой ситуации он считает общее отношение к Вооруженным силам у граждан.

"Но волна патриотизма, которая была в 2014-2016 годах, постепенно угасает, очень много негативной информации о прохождении службы призывниками в СМИ. Нашей информации не доверяют, зато верят информации в Интернете, что призывников будут отправлять в зону проведения операции Объединенных сил. Хотя это невозможно, поскольку срочников запрещено отправлять в зону ООС. Не привлекаются туда призывники. Это запрещено категорически и за это снимают с должности командиров", - подытожил Клявлин.