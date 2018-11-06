Опубликовано видео следственного эксперимента в деле убийства Гандзюк

Подозреваемый плеснул кислоту на спину жертвы, оттуда она попала на лицо.

Глава Национальной полиции Сергей Князев во время своего выступления в Верховной Раде показал фрагменты видеозаписей с показаниями и следственным экспериментом по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

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Видеоматериалы обнародованы на сайте Нацполиции. Так, на видео подозреваемый говорит, что им предложили "проучить активистку Гандзюк в связи с тем, что у нее были русофобские взгляды, она негативно отзывалась о воинах АТО и она причастна к скандалам, связанным с коррупцией".

Сначала они планировали побить ее, но потом решили использовать серную кислоту.

На кадрах со следственного эксперимента подозреваемый демонстрирует, как напал на жертву. По его словам, он вылил кислоту ей на спину, по лопаткам. Оттуда она попала на лицо.

Справка УНИАН. 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющего делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек.

В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест были отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Вероятный организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

В пределах полномочий полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных эксперимента, 26 осмотров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 лица.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки. Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на активистку, на статью «Завершенное убийство».

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в деле собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы направят в суд. Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заверил, что заказчик преступления будет установлен и задержан. 5 ноября в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что полиция передала дело относительно исполнителей нападения на Гандзюк к СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления. Однако в Генпрокуратуре заявили, что дело еще не поступило в СБУ.