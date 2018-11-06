Сначала нападавшие планировали избить активистку Гандзюк - Князев

За это организатор пообещал исполнителю 5 тысяч долларов США, но в дальнейшем планы злоумышленников изменились.

Сначала нападавшие на активистку Екатерину Гандзюк планировали побить ее, за что организатор пообещал исполнителю вознаграждение в сумме 5 тысяч долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил народным депутатам во время доклада о состоянии расследования уголовного производства по убийству Гандзюк.

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«В июле этого года организатор предложил исполнителю побить секретаря Херсонского городского совета Гандзюк, за что пообещал вознаграждение в сумме 5 тысяч долларов. В дальнейшем планы преступников изменились, и они решили применить в отношении Гандзюк серную кислоту. Накануне совершенного преступления, 26 июля, организатор, его соучастник и непосредственный исполнитель приобрели эту вещь. В дальнейшем организатор распределил роли между соучастниками. Также один из соучастников был водителем и должен был ждать в автомобиле. Другой - наблюдать за территорией вокруг дома Гандзюк, а исполнитель - непосредственно применить в отношении потерпевшей серную кислоту», - заявил он.

По его словам, после совершения преступления водитель отвез исполнителя в город Олешки, по дороге к населенному пункту обувь исполнителя и бутылку из-под кислоты водитель выбросил на берегу реки Конка. Эти вещи впоследствии правоохранители изъяли во время следственных действий. «Без показаний подозреваемых лиц полиция никогда бы не смогла найти эти вещи. Это свидетельствует о сотрудничестве и о качестве следствия - какое оно было, такое и есть», - подчеркнул Князев.

Также председатель Нацполиции сообщил, что в одном из домов в городе Олешки, где готовилось преступление, правоохранители нашли еще одну бутылку с серной кислотой.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховную Раду на 12.30 были приглашены руководители Национальной полиции Украины, Министерства внутренних дел Украины, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины для заслушивания информации о расследовании нападений на общественных активистов.

Справка УНИАН. 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющего делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест были отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Вероятный организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

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В пределах полномочий полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных эксперимента, 26 обзоров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 лица.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки. Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на активистку, на статью «Законченное убийство». Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в деле собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы направят в суд. Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заверил, что заказчик преступления будет установлен и задержан.

5 ноября в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что полиция передала дело относительно исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления. Однако в Генпрокуратуре заявили, что дело еще не поступило в СБУ.

Ранее правозащитные и общественные организации опубликовали открытое обращение с требованием публичного отчета по расследованию дела убитой активистки Гандзюк. Они требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.