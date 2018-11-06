"Какой-то пи***ц": украинский шоумен высказался об оккупации Донбасса

Коляденко удивляется, как можно было допустить, чтобы чужие люди зашли на нашу территорию, отняли часть нашей земли.

Шоумен, певец и телеведущий Дима Коляденко возмутился тем, что Россия оккупировала украинские территории.

Артист во время чата на "Главреде" признался, что не знает, как можно было допустить такую ситуацию.

"Я вообще не понимаю, как мы могли допустить такую ситуацию на территории нашей страны. Как мы могли допустить, чтобы чужие люди зашли на нашу территорию, отняли часть нашей земли", - удивляется шоумен.

Артист вспомнил собственные годы службы в армии, и ему сложно понять, как Россия сумела отобрать украинские территории.

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"Вот я был в армии и ходил в караулы. Мне давали автомат. Было такое правило: когда я стоял в карауле (ведь я же охранял и склады с боеприпасами, и танки, и другие объекты), и кто-то заходил на охраняемую территорию, я обязан был сказать: "Стой, кто идет?"; если в ответ молчание, то я во второй раз должен был сказать: "Стой, кто идет?", и сделать предупредительный выстрел в воздух; и, если этот человек бежит на меня, я по закону имею право стрелять в нарушителя, а потом за это уехать на десять дней в отпуск", - поделился воспоминаниями шоумен.

Коляденко считает, что конфликт на Донбассе – это не просто хамство со стороны России, это "какой-то пи***ц".

"Поэтому я вообще не понимаю, как чужие люди могли зайти на нашу территорию и что-то отобрать у Украины. Это уже не просто хамство, а какой-то пи***ц! Кто такое мог допустить, чтобы посторонние люди заехали толпами, завезли свои боеприпасы на нашу территорию? Это все равно, что кто-то бы пришел ко мне в дом и разложился. Я вообще не понимаю, почему у нас так получилось, кто довел Украину до такой ситуации", - рассказал Коляденко.