В Косово обстреляли украинских миротворцев: 14 раненых
13:54, 17 марта 2008Общество
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Луценко проинформировал руководство
|Юрий Луценко
Об этом сегодня журналистам в Симферополе сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.
«14 раненых, один в тяжелом состоянии», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.
По его словам, тяжело раненного украинского милиционера транспортируют в госпиталь. Французские подразделения идут на выручку, чтобы разблокировать наших военных, - отметил министр. «Это серьезное ЧП для нас. Впервые такое (для Украины – УНИАН) в миротворческой миссии ООН на территории Косово», - сказал министр. Он также заявил, что проинформировал руководство государства о произошедшем.
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