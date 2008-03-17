В Косово обстреляли украинских миротворцев: 14 раненых

В Косово во время беспорядков обстреляны и закиданы гранатами сотрудники МВД Украины, которые находятся в составе миротворческих сил ООН.

Об этом сегодня журналистам в Симферополе сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«14 раненых, один в тяжелом состоянии», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, тяжело раненного украинского милиционера транспортируют в госпиталь. Французские подразделения идут на выручку, чтобы разблокировать наших военных, - отметил министр. «Это серьезное ЧП для нас. Впервые такое (для Украины – УНИАН) в миротворческой миссии ООН на территории Косово», - сказал министр. Он также заявил, что проинформировал руководство государства о произошедшем.