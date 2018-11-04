«Устрою себе отличный выпускной»: в сети появилась личная переписка керченского стрелка

Юноша жаловался на отсутствие друзей и признавался, что «деградировал в нигилиста».

Студент Владислав Росляков, подозреваемый в массовом убийстве в Керченском политехническом колледже, писал знакомым о том, что владеет оружием и хочет умереть.

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Личную переписку Рослякова опубликовали в сетевом сообществе 2ch. Как утверждается в Telegram-канале сообщества, пользователям удалось взломать фейковый аккаунт Рослякова, который использовал в соцсети имя «Анатолий Смирнов».

В опубликованных материалах «Смирнов» рассказывает знакомым девушкам о своем пристрастии к стрельбе (стреляет по животным и людям), а также признается, что «деградировал в нигилиста». По словам юноши, у него не было друзей.

Он также намекает на мысли о самоубийстве и обещает устроить себе «отличный выпускной».

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

По мнению экспертов, официальная версия нападения имеет ряд недостатков, и Росляков не мог действовать один.