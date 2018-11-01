"Русская ловушка": писатель объяснил, почему многие украинцы по-прежнему хорошо относятся к РФ

Украинцы продолжают любить воинствующую Россию только за то, что она "милостиво позволяет пользоваться собственным культурным наследием".

Альтернативы сказкам Пушкина как обязательному воспитательному чтению в детстве сотни тысяч украинцев упрямо не видят до сих пор.

Об этом рассуждает украинский писатель Андрей Кокотюха на страницах издания "Новое время".

Также он рассказал о "русской ловушке".

"Многие сограждане скажут: вот почему ориентация на Европу и США — это хорошо и правильно, а любить Россию и быть носителем пророссийских взглядов — нет. Война — это политика. Сидели бы мы тихо, не лезли на Запад, где нас никто не ждет, и царили бы на нашей территории мир да любовь", - говорит писатель.

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Кокотюха уверен, что хорошее отношение к России у миллионов украинцев не связано с войной.

"Странная любовь к агрессору держится на памяти о сказках Пушкина, на которых мы выросли. На Толстом, Достоевском и Чехове — а ведь писавших в одно время с ними Золя, Мопассана и По у нас почему-то не культивируют, хотя они тоже признанные миром классики. И на русских советских фильмах. Украинцы продолжают любить воинствующую Россию только за то, что она милостиво позволяет пользоваться собственным культурным наследием. Да еще и считать это великое своим", - добавляет он.

Как сообщал УНИАН, согласно последним опросам, украинцы стали лучше относиться к России, а россияне к Украине - наоборот.