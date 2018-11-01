В Хмельницкой области чиновники Госгеокадастра и Госэкоинспекции попались на взятке в $1200

30 октября правоохранители одновременно провели задержания фигурантов дела.

Замначальника одного из управлений Госгеокадастра и специалист Госэкоинспекции в Хмельницкой области задержаны на взятке в размере 1200 долларов США.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, оперативники Управления защиты экономики в Хмельницкой области и следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений облполиции задокументировали коррупционную деятельность чиновников.

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В полиции отметили, что за составление положительного заключения по результатам проверки требовали от субъекта хозяйствования 1200 долларов США.

"30 октября правоохранители одновременно провели задержания фигурантов. Каждый был задержан возле админзданий государственных учреждений при получении ими по 500 долларов США взятки. Кроме того, ранее сотрудниками управления защиты экономики в Хмельницкой области задокументирован факт получения должностными лицами части неправомерной выгоды, 200 долларов США, которые последние разделили между собой", - говорится в сообщении.

Должностному лицу Госгеокадастра объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины, а чиновнику Государственной экологической инспекции - по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали жителя Мелитополя Запорожской области, который предложил следователю СБУ взятку в размере 5 тыс. долл.