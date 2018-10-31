Выходные в ноябре 2018: сколько дней будут отдыхать украинцы

В ноябре у украинцев не будет дополнительных выходных.

В ноябре 2018 года официальными выходными днями для украинцев будут только субботы и воскресенья.

Календарь на ноябрь 2018:

- общее количество календарных дней - 30;

- рабочие дни - 22;

- выходные в ноябре - 8 (3, 4, 10, 11,17, 18, 24, 25).

Праздники в ноябре 2018:

9 ноября - День украинской письменности и языка

17 ноября - День студента

21 ноября - День достоинства и свободы

21 ноября - профессиональный праздник украинских десантников - служащих Десантно-штурмовых войск ВСУ

24 ноября - украинцы почтят память жертв голодоморов

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Напомним, согласно решению Кабмина, рекомендуется перенести в 2018 году рабочие дни:

- в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня – с пятницы, 9 марта, на субботу 3 марта;

- в связи с Днем труда – с понедельника, 30 апреля, на субботу, 5 мая;

- в связи с празднованием Дня Конституции Украины – с пятницы, 29 июня, на субботу, 23 июня;

- в связи с Рождеством Христовым - с понедельника, 24 декабря, на субботу, 22 декабря;

- с понедельника, 31 декабря, — на субботу, 29 декабря.