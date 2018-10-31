"Порнофильм в солярии": сбежавшая в Россию украинская певица показала декольте в крови в новом клипе (фото, видео)

Поклонники сочли образ Седоковой слишком вульгарным.

Сбежавшая в Россию украинская певица, экс-звезда "ВИА Гры" Анна Седокова шокировала поклонников кадрами из нового клипа "Шантарам".

Режиссером видеоработы стал Алан Бадоев. Видео и фото артистка разместила в своем Instagram.

Пользователи сочли кадры слишком вульгарными. Так, на них по груди Седоковой, которая предстает в нижнем белье, стекает кровь.

"Очень голый и откровенный клип", "Порнофильм в солярии", "Эротический сон патологоанатома", - пишут в комментариях.

Ранее поющая в России экс-"виагра" Анна Седокова похвасталась снимком с вечеринки в Москве. Певица посетила концерт и вечеринку по случаю дня рождения российского телеканала "МузТВ".