"Порнофильм в солярии": сбежавшая в Россию украинская певица показала декольте в крови в новом клипе (фото, видео)
Сбежавшая в Россию украинская певица, экс-звезда "ВИА Гры" Анна Седокова шокировала поклонников кадрами из нового клипа "Шантарам".
Режиссером видеоработы стал Алан Бадоев. Видео и фото артистка разместила в своем Instagram.
Пользователи сочли кадры слишком вульгарными. Так, на них по груди Седоковой, которая предстает в нижнем белье, стекает кровь.
"Очень голый и откровенный клип", "Порнофильм в солярии", "Эротический сон патологоанатома", - пишут в комментариях.
ШАНТАРАМ by @alanbadoev Все. В сети. Только там, потому что на телевидении уже его запретили. Полная версия доступна только у меня на канале, по ссылке в сториз и в профайле. И я не знаю, долго ли ещё будет доступна. Можно просто набирать #ШАНТАРАМ в #youtube . Спасибо, Алан, за возможность быть с тобой другой, но настоящей, ты не осуждаешь. Ты достаёшь то, что сидит так глубоко. Спасибо команде, для меня большая честь создавать вместе 🙏🏼 Режиссер Алан Бадоев - @аlanbadoev Оператор. Владимир Шкляревский - @nosdp Художник-постановщик Елена Гаджилова - @helengadjilova Стиль Энди Аникеев - @andy_anikeyev MUA Тамрико Левченко @tamriko_makeup Волосы Лера Горностай - @leragornostay Продюсеры Юлия Верткова-Пилунская @juliapilunska, Наталья Клыпа @natashaklipa Второй режиссёр - Яна Мазана @ianamazana Ассистент режиссера Петр Батанов - @peterbatanov @badoevteam_official #BADOEV2018 Я только что прочла в комментариях . Большая драма в маленьком видео...
Ранее поющая в России экс-"виагра" Анна Седокова похвасталась снимком с вечеринки в Москве. Певица посетила концерт и вечеринку по случаю дня рождения российского телеканала "МузТВ".