Одесские активисты объявили ультиматум нардепу Климову

Представители националистических организаций пришли к бизнес-центру на проспекте Гагарина.

Как передает корреспондент Odessa.online, несколько десятков активистов пришли к бизнес-центру «Шевченковский» на проспекте Гагарина, который ранее принадлежал нардепу Леониду Климову.

Националисты поставили ультиматум: возвратить деньги вкладчикам обанкротившегося «Имэксбанка» и добровольно сложить полномочия депутата Верховной Рады. Также активисты обвинили Леонида Климова в бедах футбольного клуба «Черноморец». Они собираются сжечь чучело нардепа.

Активисты передали свои требования представителю бизнес-центра «Шевченковский», повесили на его двери чучело Леонида Климова, зажгли файеры и разошлись.