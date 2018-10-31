Харьков признан самым инновационным городом в Украине
13:26, 31 октября 2018Общество
277 0
Награда в номинации «Лучший инновационный город Украины» была вручена на форуме «Kyiv Smart City Forum 2018»
Харьков признан самым инновационным городом в Украине / sq.com.ua
Город Харьков признан лучшим инновационным городом Украины по версии экспертов «Kyiv Smart City Forum 2018», сообщает пресс-служба горсовета.
Награду в номинации «Лучший инновационный город Украины» в рамках форума «Kyiv Smart City Forum 2018» вручили сегодня, 31 октября, директору Департамента регистрации Харьковского городского совета Олегу Дроботу.
Отметим, что форум «Kyiv Smart City Forum 2018» — одно из главных событий Восточной Европы, посвященный популяризации smart city-технологий и внедрению инновационных решений в городах. В нем принимают участие более 1,2 тыс. участников, среди которых — опытные специалисты и эксперты в сфере развития города и внедрения современных smart-технологий в городскую инфраструктуру.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter