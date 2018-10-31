Харьков признан самым инновационным городом в Украине

13:26, 31 октября 2018
Общество
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Харьков признан самым инновационным городом в Украине / sq.com.ua

Награду в номинации «Лучший инновационный город Украины» в рамках форума «Kyiv Smart City Forum 2018» вручили сегодня, 31 октября, директору Департамента регистрации Харьковского городского совета Олегу Дроботу.

Отметим, что форум «Kyiv Smart City Forum 2018» — одно из главных событий Восточной Европы, посвященный популяризации smart city-технологий и внедрению инновационных решений в городах. В нем принимают участие более 1,2 тыс. участников, среди которых — опытные специалисты и эксперты в сфере развития города и внедрения современных smart-технологий в городскую инфраструктуру. 

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