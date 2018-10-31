Харьков признан самым инновационным городом в Украине

Награда в номинации «Лучший инновационный город Украины» была вручена на форуме «Kyiv Smart City Forum 2018»

Город Харьков признан лучшим инновационным городом Украины по версии экспертов «Kyiv Smart City Forum 2018», сообщает пресс-служба горсовета.

Награду в номинации «Лучший инновационный город Украины» в рамках форума «Kyiv Smart City Forum 2018» вручили сегодня, 31 октября, директору Департамента регистрации Харьковского городского совета Олегу Дроботу.

Отметим, что форум «Kyiv Smart City Forum 2018» — одно из главных событий Восточной Европы, посвященный популяризации smart city-технологий и внедрению инновационных решений в городах. В нем принимают участие более 1,2 тыс. участников, среди которых — опытные специалисты и эксперты в сфере развития города и внедрения современных smart-технологий в городскую инфраструктуру.